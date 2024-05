Projeto ‘Viva com Mais Saúde’ promove série de palestras na AAP-VR

A próxima palestra na Associação dos Aposentados terá o tema ‘Benefícios da Acupuntura e da Auriculoterapia’, com a fisioterapeuta Roberta Valim, e acontecerá no dia 17 de junho, às 14h30min.

A mais recente, realizada no dia 20 de maio, teve como tema ‘Reeducação Alimentar para o Envelhecimento Saudável’, com a nutricionista Cristiane Seabra.

Com boa presença de público, já foram realizadas várias palestras, como ‘Cannabis Medicinal e a Melhora da Qualidade de Vida e Bem Estar’; ‘Saúde Bucal do idoso’; ‘Sexualidade na Terceira Idade’ e ‘Reserva Cognitiva e o Envelhecimento Saudável’.

Volta Redonda – O Projeto Viva com Mais Saúde, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), que visa garantir o envelhecimento saudável, por meio de atividades físicas, culturais e de entretenimento, nos municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí, está promovendo um circuito de palestras na Unidade Aterrado, na Rua 535, número 835, ao lado da Justiça do Trabalho, em Volta Redonda.