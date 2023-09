Projetos de mobilidade vão injetar R$ 250 milhões em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Representantes da MRS Logística e o prefeito Mario Esteves informaram, durante audiência pública na Câmara de Barra do Piraí, nesta quarta-feira (30), como serão realizados os investimentos de R$ 250 milhões que começarão a ser feitos na cidade ainda em 2023. Serão construídas pontes, viadutos, passarelas e novas vias para garantir mais mobilidade, fluidez e segurança no trânsito da cidade. O investimento é uma contrapartida da empresa para a renovação de sua concessão até 2056.

A audiência contou a presença da população, de servidores públicos, vereadores e do secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas.

Segundo os engenheiros da empresa, a primeira obra será a construção de uma ponte com passarela sobre o rio Piraí, paralela à linha férrea, ligando a rua Gabriel Vilela Sobrinho à avenida Oswaldo Cruz, nas proximidades da Praça do Parquinho, ambas no Centro.

“Assim, as pessoas e veículos poderão transitar nas duas margens do rio, e, dessa forma, acessar várias localidades com mais facilidade, como a Rodovia RJ-145”, disse um representante da empresa.

A segunda obra é uma nova estrada, também paralela à linha férrea, que irá ligar o Parque São Joaquim ao bairro São Luís.

A terceira obra vai abranger a construção de um viaduto e de mais uma ponte, que, juntos, irão oferecer mais uma ligação entre os bairros do município, além de um caminho para a rodovia Lúcio Meira (BR 393), sem que haja a necessidade de que as pessoas passem pelo Centro. A ponte passará por cima do rio Paraíba do Sul e irá conectar a Vila Suíça ao Matadouro. Já o viaduto irá atravessar a linha férrea, passando ao lado do Parque de Exposição e interligando a rua Francisco Teles à Newton Prado – ao lado do supermercado Bramil.

O prefeito Mario Esteves elogiou o plano de obras e os benefícios que ele trará ao município.

— No passado, nós não preparamos a cidade para comportar o que ela possui hoje. Por isso, é necessário mudar. Esse talvez seja o projeto mais ousado da história de Barra do Piraí e posso garantir que, por meio dessas obras, estamos preparando o município para o futuro. A partir disso, conseguiremos realizar uma revitalização maior, valorizar os imóveis, melhorar a qualidade de vida da população e gerar mais de três mil empregos diretos ou indiretos durante o processo de construção. Entendo que, por vezes, pode haver certa desconfiança com o novo. Mas afirmo que jamais pensarei no pior para a cidade, sempre olhando para o desenvolvimento. Quem ganha com isso são os barrenses — disse Mario.

A gerente institucional da MRS, Rosa Cassar, explicou sobre o processo de renovação da concessão e sua relação com o governo municipal. Ela relembrou, ainda, que a MRS foi privatizada em 1996.

— De acordo com o documento, nós teríamos a oportunidade de realizar a renovação de forma antecipada por mais 30 anos, desde que certos trâmites fossem cumpridos pelo Governo Federal. Eles foram cumpridos e, dentro disto, veio a proposta de transformar o dinheiro que se paga em outorga em investimentos em prol dos municípios e do interesse público. Para essa renovação, em 2019 tivemos audiências públicas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Na reunião do Rio, estavam presentes diversos representantes de municípios do Estado, incluindo Barra do Piraí, que, na ocasião, apresentou o projeto das obras — pontua Rosa.