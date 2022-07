ProJovem Urbano reabre inscrições em Volta Redonda para jovens concluírem o ensino fundamental

Matéria publicada em 18 de julho de 2022, 16:57 horas

Adultos entre 18 e 29 anos podem fazer inscrição até o fim deste mês na SME, das 08h às 16h, ou no Colégio Delce Horta, a partir das 18 horas

Volta Redonda- O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) de Volta Redonda está com vagas abertas no município. Jovens entre 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano), podem se inscrever no projeto até o fim deste mês, dia 31 de julho.

As inscrições podem ser feitas no escritório do ProJovem Urbano, na Secretaria Municipal de Educação (SME), de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. Outro local em que os candidatos podem se inscrever é no Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, de segunda à sexta-feira, a partir das 18 horas. Nesta unidade escolar é onde acontecem as aulas.

Os interessados precisam estar munidos de cópia da identidade, CPF, Certidão de Nascimento, e de comprovante de residência. Também é preciso apresentar o original do Histórico Escolar e levar duas fotos 3×4. O endereço é Rua Santa Helena, Nº 22, bairro Niterói.

O curso tem duração de 18 meses e oferece qualificação profissional (Administração), aulas de informática e bolsa auxílio de R$ 100, além de transporte. Para ter direito benefício, é necessário que o estudante tenha frequência mínima de 75% nas aulas, além de entregar os trabalhos propostos pelo curso.

A parceria com a coordenação do ProJovem acontece por meio das secretarias de Educação (SME), de Ação Comunitária (SMAC), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3356-7000 ou (24) 99873-4492.