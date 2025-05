Promoção do Mês das Mães valoriza laços e presenteia com transformação

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE e o DIÁRIO DELAS foram às ruas nesta sexta-feira (9) para botar em prática a primeira fase da ação do Mês das Mães. Quatro mulheres foram abordadas pela equipe para a realização de uma dinâmica, com distribuição de brindes. Elas avançaram para a segunda parte da promoção, que tem o objetivo de celebrar o amor de mãe e filha, que valerá uma transformação completa para a mãe da participante mais votada.

Na primeira fase, ao comprovar que seguiam as redes sociais do DIÁRIO DO VALE e do DIÁRIO DELAS, as participantes foram premiadas com o sorteio de um vale-presente dos parceiros @laila.gonzaga, @ana.claudia_espacospa, melaninabronzevila e @laurabotiquez. Já na segunda etapa, as competidoras fizeram uma declaração às mães, que será postada na manhã deste sábado (10) nas redes sociais @diariodovale e @portaldiariodelas.

Os vídeos serão publicados e, em seguida, será aberta uma enquete para que os leitores escolham sua declaração preferida. A vencedora levará uma transformação completa para sua mãe. A produção inclui cabelo, maquiagem, unha, roupas, sapatos e um ensaio fotográfico com os filhos. Os parceiros envolvidos na premiação são @biomavoltaredonda (cabelo e unha), @danicassianomake (maquiagem), @lojacasual33 (roupa), @santalolla.vr e @lov2art (fotografia).

A grande vencedora será anunciada no dia 16 de maio, e terá sua transformação marcada para uma data especial com toda a produção envolvida.