Prorrogadas as inscrições para escolha de novos conselheiros tutelares em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 08:35 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa prorrogou até o dia 2 de junho o prazo de inscrições para o preenchimento das vagas de conselheiro tutelar do município. As inscrições podem ser feitas das 9h às 16h (com exceção de sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na sede da Casa dos Conselhos, localizada na Rua Jorge Lóssio, 202, no Centro.

O processo de escolha funcionará em seis etapas: inscrição, prova escrita, avaliação psicológica, reunião destinada a conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos habilitados, pleito, e por fim, curso de capacitação inicial. Serão diplomados os cinco candidatos mais votados como conselheiros titulares. Do sexto mais votado em diante, serão considerados suplentes, que poderão assumir em caso de substituição aos titulares.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, reforçou o convite para que as vagas sejam preenchidas. “Nós achamos melhor prorrogar porque não tivemos um total esperado de inscrições. O número alcançado é até razoável, mas nós gostaríamos que mais pessoas se inscrevessem para as vagas de conselheiro tutelar”, declarou Fanuel.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional e independente, criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Seu trabalho é de extrema importância, encarregado de garantir a proteção de vítimas de violações de direitos e zelando pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O contato com o Conselho Tutelar de Barra Mansa deve ser feito através do telefone (24) 3322-1029.