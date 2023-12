Protocolo sanitário é realizado em cães e gatos do Bracuí 

Angra dos Reis – Desde quarta-feira (20), a quinta-feira (21), a Superintendência de Bem-estar Animal de Angra dos Reis, juntamente com o trabalho voluntário do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), realizou o protocolo sanitário referente aos animais atingidos pelas fortes chuvas do começo de dezembro no bairro Bracuí.

– O protocolo compreende oferecimento de vermífugos, vacinas polivalentes e remédios para ectoparasitas aos cães e gatos. A ação é importante para redução de doenças que podem levar a óbito esses animais ou causar intenso sofrimento para eles, melhorando assim a qualidade de vida dos cães e gatos da região – informa a diretora da Superintendência de Bem-estar Animal, Karen Ururahy.

A ação também forneceu ração e água para os animais que estavam pelas ruas do bairro, por meio das casas de rações e dos parceiros da causa animal, que fizeram importantes doações. No total, 393 animais foram atendidos, incluindo animais de rua, animais com tutores e animais da aldeia indígena.

– A ação só foi possível pela doação de medicamentos feita pelo Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária do Departamento de Parasitologia Animal e do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além da doação de vacinas pelo GRAD – declara Lia Freitas, superintendente de Bem-estar Animal.