Prova de ciclismo reúne mais de 200 atletas em Resende

Matéria publicada em 18 de maio de 2023, 19:26 horas

Competição deve atrair ciclistas da região e de todo Sudeste

Resende – A estrada que circunda a fábrica da Nissan, no Polo Industrial de Resende, será utilizada por centenas de bikers este fim de semana. O motivo é a realização, no local, da segunda edição da prova ‘Bike Speed – Volta da Nissan’, campeonato de ciclismo de estrada, realizada pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

De acordo com a programação, quatro baterias serão realizadas e a primeira largada está marcada para domingo (21) às 8h. A prova, com inscrição gratuita, reúne atletas de alto rendimento de várias cidades brasileiras, e possui um percurso de aproximadamente 8 quilômetros. Os cinco primeiros colocados serão contemplados com prêmios e medalhas serão distribuídas para todos que concluírem o percurso, além da disponibilização de água e isotônico durante a prova e a camisa oficial.

A competição se caracteriza pela velocidade, vencendo o circuito o ciclista que fizer o percurso em menos tempo, conforme consta no regulamento. “O evento Bike Speed é um dos destaques do calendário da Secretaria Municipal de Esportes e estamos muito felizes em realizar esta a prova novamente”, enfatiza o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Davi de Jesus.

O evento faz parte da campanha “Maio Vermelho”, em alusão a prevenção do Câncer Bucal, que busca incentivar uma vida equilibrada, com hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas.

A realização da competição conta ainda com o apoio de diversas secretarias e superintendências, entre elas: a Superintendência de Serviços Públicos, que está se responsabilizando pela limpeza da área e da Guarda Municipal, para a segurança dos competidores. A Prefeitura de Resende também disponibilizará uma ambulância para o local, com médico, enfermeiro e fisioterapeuta.

Para Davi, além de ser um incentivo para quem curte o esporte ou atua profissionalmente com ele, “esse tipo de evento contribui para o fortalecimento do turismo e da economia do município”.