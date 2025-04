Próximo ao feriado, Detro-RJ fiscaliza ônibus rodoviários em Volta Redonda

Estado do Rio – Uma ação do Detro-RJ nesta quarta-feira (30), véspera de feriado do Dia do Trabalhador 2025, abordou e fiscalizou mais de 120 ônibus intermunicipais em terminais das regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Baixada Litorânea, Serrana e Norte e Noroeste Fluminense. Seis veículos foram autuados por má conservação e problemas com certificados para tráfego, sendo recolhidos à garagem até que o problema fosse resolvido.

O reforço na fiscalização teve início ainda nas primeiras horas da manhã. Fiscais abordaram ônibus da frota intermunicipal verificando a conservação de acessórios de segurança, acessibilidade e o cumprimento de portarias e legislações, como gratuidades previstas em lei.

Três multas foram emitidas por falta, rasura ou vencimento do certificado de autorização para tráfego e outras três por má conservação de coletivos, sendo duas delas por ausência ou mau funcionamento de limpadores de para-brisa e uma por falta de iluminação externa.

As ações ocorreram na Rodoviária do Rio e nos terminais rodoviários Roberto Silveira, em Niterói; Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda; Alex Novellino, em Cabo Frio; Roberto Silveira, em Campos dos Goytacazes; João Paulo II, em Itaperuna; Leonel Brizola, em Petrópolis; além dos terminais de Nova Iguaçu e Norte de Nova Friburgo.