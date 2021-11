Próximo ‘Domingão de Compras’ em Barra Mansa será dia 28 de novembro e terá foco na Black Friday

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 17:12 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, marcou para o próximo dia 28 de novembro mais uma edição do ‘Domingão de Compras’. O evento, que acontece no Centro das 09h às 17h, terá como foco as ações de Black Friday. Em breve as novidades da edição e a programação cultural serão divulgadas.

“Neste ano, a Black Friday Brasil está marcada para acontecer no dia 26 de novembro, a data é uma oportunidade de o comércio fazer negócios e dos clientes aproveitarem ofertas especiais. Diante deste cenário, a edição deste mês do ‘Domingão de Compras’ terá o mote especial da ação, com as lojas estendendo as promoções até o domingo”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello.

Além de contribuir para fomentar o comércio, a Black Friday e o ‘Domingão de Compras’ serão uma oportunidade para iniciar as compras de natal.

“Será o start para as festas de fim de ano, podemos dizer que será favorável para ambos os lados, o comércio que terá oportunidade de realizar vendas e da população adiantar a compra dos presentes de natal, aproveitando as ofertas da Black Friday. Além disso, fomenta a economia local e o comércio da cidade fica fortalecido”, afirmou Paciello.

Assim como nas edições anteriores, as atividades vão seguir as orientações e protocolos especiais em relação à pandemia do coronavírus, respeitando os protocolos de segurança. O evento contará com o apoio da Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa (Aciap), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato Comércio Varejista (Sicomércio).