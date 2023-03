PSA ganha força como estratégia para preservação da Mata Atlântica - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 08:17 horas

Apenas Valença e Barra do Piraí já possuem 60 produtores beneficiados, 1237ha de áreas contratadas e R$ 2,26 milhões pagos em PSA até o momento

Sul Fluminense – Embora ainda pouco conhecido, o mecanismo de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) – instrumento econômico que, baseado no princípio “protetor-recebedor”, recompensa e incentiva aqueles que provêm serviços ambientais, tem ganhado força como política pública no estado do Rio de Janeiro. No Sul Fluminense, Valença e Barra do Piraí já possuem 60 produtores beneficiados, 1237 ha de áreas contratadas e R$ 2,26 milhões pagos em PSA até o momento.

O Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PRO-PSA), que identifica e apoia o desenvolvimento de iniciativas e projetos que aplicam o mecanismo no estado do Rio, representa um avanço para a proteção dos recursos hídricos, das florestas e da biodiversidade fluminense. Quando foi criado e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.029/11, em 2011, o estado contava com apenas um projeto de PSA em execução em um dos 92 municípios.

Atualmente, o programa já conta com 11 projetos de PSA cadastrados, geridos por diferentes instituições, abrangendo 22 municípios do estado. Juntos somam cerca de 6 mil ha de conservação, 980 ha de restauração e 620 ha de conversão produtiva, beneficiando mais de 420 produtores rurais, com investimentos que ultrapassam os R$ 40 milhões.

“As iniciativas de pagamentos por serviços ambientais têm apresentado uma perspectiva animadora para ações de restauração do bioma Mata Atlântica no estado do Rio. O governo estadual quer criar condições para facilitar e ampliar essas iniciativas, por meio de soluções tecnológicas e gerenciais para diminuir o custo da restauração e de assegurar que os investimentos beneficiem também os pequenos e médios proprietários”, explica Marie Ikemoto, coordenadora do programa e Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças de Clima (Subclim), vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS).

Automatização da gestão: geoprocessamento monitora áreas

Na semana passada (16/03), a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) e The Nature Conservancy (TNC) firmaram parceria de cooperação técnica para criação de uma plataforma online que facilitará a gestão de contratos, monitoramento das áreas e geoprocessamento, otimizando a execução de projetos de PSA, bem como de outros programas de restauração e conservação da Mata Atlântica fluminense. A previsão é que a plataforma seja lançada no segundo semestre deste ano.

Segundo Marie Ikemoto, a falta de uma ferramenta para apoiar a gestão de contratos e do monitoramento das áreas de intervenção dos projetos era um dos principais gargalos para que iniciativas de PSA no estado do Rio de Janeiro pudessem ganhar escala. “A solução vai ajudar a melhorar os nossos processos, permitindo que vários atores trabalhem de forma integrada na plataforma online, otimizando recursos humanos e reduzindo custos”, afirma.

Philipe Campello, presidente do INEA, destacou a importância da parceria com a organização internacional com relevante atuação no Brasil. “A expertise da TNC com gestão ambiental municipal vai nos ajudar a gerir melhor ações de restauração e iniciativas de PSA no estado. A partir da parceria, esperamos que o estado do Rio se torne pioneiro na gestão integrada e automatizada de diferentes bases de dados, otimizando a gestão ambiental estadual”, afirma.

Conectando preservação e desenvolvimento rural

Conduzido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), por meio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), por meio da EMATER-RIO, o Conexão Mata Atlântica é considerado atualmente – em número de beneficiários, abrangência e recursos aplicados –, a principal iniciativa de PSA do estado do Rio de Janeiro.

Desde 2017, quando iniciou, já destinou mais de R$ 6,5 milhões de produtores rurais prestadores de serviços ambientais no estado – valor que deve ultrapassar R$ 8 milhões até o final do ano. Atualmente, 238 agricultores são contemplados pelo projeto, que conta com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida do governo do estado.

Os produtores contemplados desenvolvem ações de conservação de florestas, restauração ecológica e conversão produtiva em sistemas agrosilvipastoris em microbacias prioritárias para a recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que abastece cerca de 13 milhões de pessoas. As áreas de intervenção estão localizadas em seis municípios fluminenses: Italva, Cambuci, Varre-Sai, Porciúncula, Valença e Barra do Piraí.

Ao todo, são mais de 2700 hectares (o equivalente a mais de 3.788 campos de futebol) manejados por produtores rurais com ações ambientais.

Produção sustentável: Silvipastoril e Agrofloresta ganham força

Além de reconhecer as ações já desenvolvidas, o projeto também incentivou financeiramente a implantação de sistemas produtivos mais sustentáveis, como o Silvipastoril e a Agrofloresta, que integram árvores à pastagem e à lavoura. Produtores que adotaram os sistemas receberam o recurso para adequação das áreas, preparo do solo e compra de mudas nativas e produtivas.

A presença do componente arbóreo no sistema produtivo traz inúmeros benefícios ambientais, sociais e econômicos como, por exemplo, a regulação da água, do microclima,a manutenção da biodiversidade, a redução de eventos extremos climáticos, além de diversificar a produção, possibilitando aumento da renda familiar, e promover maior segurança alimentar.

“A expectativa é que os investimentos em restauração para adequação ambiental das propriedades ou para implantação de sistemas produtivos agroflorestais e silvipastoris se consolidem em um diferencial territorial, ambiental, de desenvolvimento e mercado”, prevê Gilberto Pereira, coordenador executivo do projeto.

Desenvolvimento da propriedade rural é prioridade do PSA

A partir da diretriz do projeto, chamada de Salto Tecnológico, os produtores têm como obrigação aplicar os recursos de PSA anual em melhorias para a adequação ambiental da propriedade e impulsionamento dos negócios rurais. Os produtores estão investindo em diversas inovações, desde energia solar, melhoria dos sistemas produtivos, recuperação de pastagens degradadas, infraestrutura rural, insumos e maquinário, entre outros.

Segundo Gilberto, não há previsão para o lançamento de novos editais para convocação de mais produtores ou expansão de áreas, apenas acompanhamento das ações em andamento. “Os produtores que aderiram aos editais do projeto, agora precisam comprovar a manutenção das suas ações e aplicar corretamente o recurso para receber anualmente o pagamento pelos serviços ambientais prestados, até a conclusão do projeto”, explica.

Gilberto ressalta que já é possível observar resultados positivos nas propriedades e comunidades rurais, bem como na escala das microbacias. “O que se observa é um grande potencial de incremento de renda e emprego, a começar pelo período de implantação que demanda a compra de materiais e insumos como cercas, preparo de solo, adubos e, após a implantação, os benefícios continuam podendo ser percebidos na paisagem, na melhoria dos recursos hídricos ou na qualidade dos produtos, frutos de propriedades que se preocupam com o ambiente”, diz o coordenador.

“Através do projeto estamos fazendo o silvipastoril com arvores nativas e eucalipto em 2 hectares. A agrofloresta, que é na faixa de 1,2 hectares. Através desses recursos que vieram eu fiz uma reforma de picadeira, várias cercas. Ajudou bastante. Os técnicos do projeto estão sempre em contato conosco, perguntando se estamos precisando de alguma coisa se eles podem nos ajudar”, disse Valdeci Belizário, do Sitio Boa Esperança, no Assentamento Fazenda da Conquista, em Valença.

Segundo o produtor de leite do Sítio Santa Marta, em Ipiabas, Leandro Gonçalves, ele conheceu o projeto através da Emater. “Com esse recurso eu estou investindo num gerador, por que aqui falta muita energia. Tem vez que ficamos até dois dias sem energia, perdíamos muito queijo, muito leite. Eu fiz uma área com plantio de bananeira para preservar as nascentes de água. Preservei uma área nos fundos onde a água era mínima, hoje em dia ela tem um volume bem maior”, contou.

Já Felício Machado Lima, do Sítio Vista Alegre, o projeto está garantindo a produção de água para a cidade de Valença.

“Aqui tem uma área de 15 hectares de mata preservada e de restauração, uns 9 hectares, num total de 15 mil mudas para poder colocar nas nascentes. Agora vamos pra parte de recuperação do solo, parte de equipamentos. A água que vai pra Valença, 80% passa dentro da propriedade e uma grande parte nasce aqui. Então a cidade praticamente depende dessa agua”, disse orgulhoso.

Áreas contratadas e contratos vigentes por microbacia/municípios:

Microbacia Rio das Flores

Municípios de Valença e Barra do Piraí

60 produtores beneficiados

1237 ha de áreas contratadas

R$ 2,26 milhões pagos em PSA até o momento

Microbacias Valão Grande I e II, Córrego Coleginho, Olho d’Água e Córrego Caixa d’Água

Municípios de Italva e Cambuci

63 produtores beneficiados

570,50 hectares de áreas contratadas

R$1,83 milhões pagos em PSA até o momento

Microbacia Varre-Sai e Ouro

Municípios de Varre-Sai e Porciúncula

121 produtores beneficiados

756,13 hectares de áreas contratadas

R$ 2,48 milhões pagos em PSA até o momento