PSB confirma pré-candidatura de Maércio à prefeitura de Barra do Piraí

Barra do Piraí – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), vice-presidente estadual do partido, esteve em Barra do Piraí neste sábado (6) e confirmou a pré-candidatura do ex-prefeito do município, Maércio de Almeida, à prefeitura em 2024. Ele também tem o apoio do presidente municipal do partido, professor Gulô.

Como representante do PSB no Sul Fluminense, Jari conduziu a filiação de Maércio em junho do ano passado e hoje reforçou a força política dele que também foi vice-prefeito por dois mandatos e vereador por seis vezes em Barra do Piraí.

“Muito feliz de estar ao lado dessa pessoa de bem e que ama Barra do Piraí. Político que está sempre junto com a população, assim como eu acredito que deve ser a atuação de todo representante eleito pelo povo. E, muito importante, estar buscando diálogo para conquistar melhorias para o município”, afirmou o deputado.

Maércio agradeceu o apoio de Jari e do diretório municipal do PSB. “É importante falar de política com a população e unir forças para melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Confirmo hoje, com o deputado, uma aliança política em prol da população de Barra do Piraí”, falou.