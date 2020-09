PSB oficializa candidatura de Juliene Silva à prefeitura de Pinheiral

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 10:53 horas

Pinheiral – O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou a candidatura de Juliene Silva para a prefeitura de Pinheiral, na coligação “Juntos Por Uma Nova Pinheiral”, formada em conjunto com o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Juliene da Silva Ramos disse que começou a se interessar por política muito cedo e que sua mãe, Juliene, é sua referência, pois há mais de 10 anos trabalha na Secretaria de Assistência Social de Pinheiral. Desde pequena, Juliene acompanha todos os eventos, debates e conferências desenvolvidos pela secretaria.

A pré-candidata afirma que o primeiro passo na atuação comunitária foi se candidatar à presidência da Associação de Moradores do bairro onde mora. Juliene foi eleita, ficando à frente da associação durante dois anos. Neste período, ela afirma ter atuado em diversos Conselhos Municipais, participou ainda do Orçamento Participativo e ajudou a construir a primeira Conferência da Juventude de Pinheiral.

Nesse período, a pré-candidata se aproximou do então Vereador Felipe Rivello, que presidia o PSB em Pinheiral e era da executiva estadual do partido. E por convergir com as ideias do partido, Juliene decidiu se filiar em 2014 à legenda, mudando pouco depois para Brasília, onde exerceu atividades junto a nacional da Juventude Socialista Brasileira (JSB) e ao próprio PSB.

Juliene foi novamente eleita para a entidade e passou a ocupar o cargo de Secretária Geral da UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas). Em Brasília, a pré-candidata auxiliou na elaoração de projetos e ações da Secretaria Distrital de Segurança Pública, durante o mandato de Rodrigo Rollemberg, então governador do Distrito Federal e dirigente do PSB Nacional.

Ela adquiriu experiência política e administrativa durante sua passagem por Brasília e pelas demais administrações publicas exercidas pelos dirigentes do PSB pelo país.

Juliene é graduanda em Direito pela UniFoa, é coordenadora da Região Sudeste da JSB Nacional, Secretaria estadual de movimento estudantil pela JSB-RJ, ministra palestras relacionadas aos direitos humanos e sociais em todo Brasil e preside o PSB em Pinheiral, além de trabalhar enquanto mediadora educacional em uma escola pública do município.

Segundo ela, chegou a hora de retribuir para a cidade tudo aquilo que conquistou ao longo de sua vida política.

O PSB escolheu Juliene por ser a afiliada mais antiga do partido em Pinheiral, além das qualificações da pré-candidata.