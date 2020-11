PSC vence em cinco dos 12 municípios da região

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 19:15 horas

DEM consegue três prefeituras, contra duas do MDB e uma do Republicanos; oito prefeitos são reeleitos

Sul Fluminense – O PSC foi o partido que mais conquistou prefeituras na região. Depois de receber vários prefeitos que estavam em exercício após a eleição de 2020, a sigla do governador afastado Wilson Witzel abriga cinco dos doze prefeitos eleitos em 15 de novembro. São do PSC os prefeitos eleitos de Itatiaia, Eduardo Guedes, o Dudu, de Pinheiral, Ednardo Barbosa, de Piraí, Arthur Tutuca, de Quatis, Aluísio D’Elias e de Rio Claro, Professor José Osmar.

O DEM do senador Rodrigo Maia, que também arregimentou apoiadores pela região, conquistou três prefeituras, com o diferencial de se tratarem dos municípios de maior porte no Médio Paraíba: Volta Redonda, com Antônio Francisco Neto, que teve 57,20% dos votos, mas aguarda o resultado de recursos na Justiça Eleitoral para confirmar ou não sua eleição, Barra Mansa, onde Rodrigo Drable foi reeleito com 51,42% dos votos válidos, e Resende, onde Diogo Balieiro foi reeleito com 82,57% dos votos válidos.

O MDB conquistou as prefeituras de Angra dos Reis, com Fernando Jordão, e Paraty, com Luciano Vidal. O PSD venceu em Porto Real, com Alexandre Serfiotis, e o Republicanos em Barra do Piraí, com Mário Esteves.

Reeleições

Exceto por Volta Redonda e por Porto Real, onde os prefeitos Samuca Silva (PSC) e Ailton Marques não foram reeleitos, todos os demais prefeitos da região que tentaram o segundo mandato foram reconduzidos a seus cargos. Em Volta Redonda, o resultado da eleição depende de recursos judiciais e pode mudar.

O prefeito de Quatis, Bruno Souza, estava em segundo mandato e não podia concorrer, assim como o Dr. Luiz Antônio, de Piraí.

Em Angra dos Reis, o prefeito Fernando Jordão vai assumir o segundo mandato em 2021. A mesma coisa ocorre com Mário Esteves, de Barra do Piraí, Rodrigo Drable, de Barra Mansa, Eduardo Guedes, o Dudu, de Itatiaia, com Luciano Vidal, de Paraty, Ednardo Barbosa, de Pinheiral, Diogo Balieiro, de Resende, e José Osmar, de Rio Claro.