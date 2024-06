PSD apresenta pré-candidatos a vereador em Piraí

Piraí – Na manhã do último domingo (16) no distrito de Arrozal, os doze pré-candidatos ao cargo de vereador e vereadora que concorrerão as eleições de outubro deste ano, pelo Partido Social Democrático (PSD), foram apresentados à população.

No evento, que contou com a participação do deputado estadual Munir Neto, importante liderança do partido no Sul Fluminense, e do prefeito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto (PP), foi anunciado que o PSD irá caminhar com o Luiz Fernando Pezão (MDB), que é pré-candidato a prefeito de Piraí.

“Eu assumi o compromisso com a Executiva Estadual do PSD de ajudar a fortalecer o nosso partido aqui no Sul Fluminense. Em Piraí, junto com o vereador Sena, conseguimos montar uma nominata forte, com pessoas de bem e com disposição de trabalhar pelo município. Além disso, viemos reafirmar o nosso apoio ao Pezão, esse homem que já fez muito por Piraí, e que sem sombra de dúvidas, vai fazer muito mais”, disse Munir.

Em sua fala, Neto lembrou o quanto Pezão ajudou na reconstrução de Volta Redonda.

“Quando eu reassumi a prefeitura em janeiro de 2021, encontramos um verdadeiro cenário de destruição. O Pezão ia para a prefeitura e ligava para os deputados federais pedindo ajuda. Ele conseguiu mais de R$ 30 milhões em emendas para Volta Redonda. Ele, e todo o seu prestígio, foi importante demais para a reconstrução de nossa cidade”.

O pré-candidato à prefeitura, Luiz Fernando Pezão, num discurso emocionado, relembrou sua trajetória política e lamentou a falta de avanços nos últimos 20 anos.

“Eu tive a honra de ser prefeito de Piraí e pude dar uma contribuição importante para essa cidade. Trouxe empresas que geravam emprego, fiz da saúde uma referência internacional e implantei o Piraí Digital, que nos permitiu estar entre as 7 cidades inteligentes do mundo. Hoje, 20 anos depois, me entristece ver o quanto a gente retrocedeu”, destacou Pezão.

Conheça os pré-candidatos do PSD de Piraí

Alexsandro Sena (reeleição), Chiquinho Perota, Cadão, Sargento Felipão, Rodolfo, Rafael do Caiçara, Ricardo Segurança do Banco, Nando Lasniau, Bete do Posto, Priscila Sueth, Paula Andrade e Kátia Conselheira.