PSD escolhe Paulo Baltazar para disputar prefeitura

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 20:07 horas

Integrantes do partido que fazem parte do grupo político de Samuca Silva geram ‘racha’ no partido

Volta Redonda – O ex-prefeito Paulo Baltazar foi escolhido na convenção do PSD para disputar a prefeitura de Volta Redonda. Ele volta a disputar o cargo com o argumento de que sua longa experiência política e administrativa vai ser essencial para administrar a cidade a partir de 2021.

– Não é segredo para ninguém que todas as cidades do Brasil e grande parte das cidades do mundo vão passar por momentos muito difíceis no ano que vem, por causa da creise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Eu administrei Volta Redonda durante a crise gerada pela privatização da CSN, um dos momentos mais difíceis da história da cidade, e saí do governo com uma alta aprovação, o que me permitiu eleger meu sucessor – disse Baltazar.

Partido tem ‘racha’ na convenção

A tensão entre o grupo político do prefeito Samuca Silva e a direção municipal do PSD atingiu seu ponto máximo durante a convenção municipal do partido. O vereador Maurício Pessôa, líder do governo na Câmara Municipal, abriu mão de sua postular a candidatura a prefeito, assim como o ex-secretário de Saúde Alfredo Peixoto; Maurício disse que “não suporta mais traições”, referindo-se ao fato de o presidente do partido, o ex-deputado estadual Nelson Gonçalves, ter dado suporte à pré-candidatura do ex-prefeito Paulo Baltazar, que foi o pré-candidato escolhido na convenção.

Maurício afirmou ainda que, junto com ele, sairão outros pré-candidatos da nominata, incluindo mulheres. O parlamentar disse ainda que mesmo alguns integrantes da nominata que permaneçam vão dar suporte à candidatura de Samuca à reeleição, deixando de lado Paulo Baltazar, que aparentemente será indicado para postular a prefeitura. O presidente do PSD em Volta Redonda, Nelson Gonçalves, afirmou que o partido terá 26 candidatos a vereador, com oito mulheres.

Baltazar minimizou o “racha” no partido, afirmando que, dos integrantes do diretório, somente Maurício Pessôa não compareceu à convenção, e afimou que conversou com os pré-candidatos a vereador, afirmando que eles estarão livres para apoiarem outra candidatura, assim como ele afirma ter recebido promessas de apoio de pré-candidatos a vereador de outros partidos, inclusive o PSC, de Samuca.

O ex-prefeito disse ainda que o fato de o partido ter candidato majoritário vai ser útil aos candidatos a vereador, porque atrai votos de legenda:

– Em 2016, quando disputei a prefeitura e cheguei ao segundo turno, minha coligação elegeu os vereadores José Augusto e Pastor Washington. Se não tivesse concorrido, certamente um deles ficaria fora – disse.

O presidente do PSD de Volta Redonda, Nelson Gonçalves, afirmou que a maioria do diretório escolheu Baltazar para disputar a prefeitura:

– Política é assim. A maioria ganha e não é possível agradar a todos – disse.