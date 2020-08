PSF do bairro Nova Esperança será inaugurado em 20 dias

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 17:41 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa iniciará as obras de adaptação do PSF (Posto de Saúde da Família), na próxima segunda-feira (17), para ampliar os serviços de saúde no município. Equipes do Executivo estiveram na Rua Felipe Camarão, 25, onde ficará a unidade de saúde, que tem previsão de ter as obras concluídas em 15 dias.

O prefeito Rodrigo Drable e os secretários de Saúde e de Educação, Sérgio Gomes e Marcus Vinicius Barros, respectivamente, estiveram no bairro para conhecer a estrutura do imóvel que conta com seis amplos cômodos e dois banheiros.

PSF

O PSF do Nova Esperança contará com sala de vacina, sala de curativo, recepção, consultório ginecológico, consultório médico, e ofertará os serviços de: consulta médica, vacina, Nasf (nutricionista, fisioterapia, psicólogo) enfermagem, curativo, vacina, coleta de preventivo, dispensação de medicamentos.

O prefeito comentou sobre o investimento.

– O Nova Esperança é um bairro imenso, com inúmeras pessoas que sentem falta desse serviço na comunidade. Conseguimos agilizar a locação do imóvel, em um local centralizado, e já vamos iniciar a adequação. Tenho certeza que esse investimento oferecerá melhor qualidade de vida para os moradores, assim como agilidade e descentralização dos atendimentos – destacou Drable.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes afirmou que, até então, os moradores tinham que se deslocar aos bairros vizinhos para terem o atendimento de PSF.

– Os bairros mais próximos, que contam com os serviços de saúde, são Sirene Boa Sorte e PSF São Luiz, apesar disso, estudamos a possibilidade de trazer esse serviço mais próximo à comunidade. Hoje conseguimos alcançar esse objetivo. Agora é arregaçar as mangas e tornar esse ambiente um local que vai ser muito bem utilizado pelos moradores – concluiu.