PSG confirma lesão de Neymar e prevê volta após três semanas

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 16:09 horas

Tite e comissão técnica da CBF monitoram a situação do jogador

França e Rio de Janeiro – O técnico do Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira (30), a lesão do atacante Neymar. Em entrevista coletiva, Tuchel afirmou que a recuperação do atleta deve ocorrer em três semanas. O camisa 10 deve desfalcar a equipe nos próximos três jogos contra Nantes, Rennes e RB Leipzig, nos dias 31 deste mês, 04 e 07 de novembro.

Na última quarta (28), Neymar saiu de campo aos 26 minutos do primeiro tempo na partida entre PSG e Istambul Basaksehir pela Liga dos Campeões, depois de sentir dores na coxa esquerda.

Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Tite e a comissão técnica da CBF monitoram a situação do jogador, que até o momento segue entre os convocados para os próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. O Brasil encara a Venezuela, no dias 13 de novembro, em São Paulo, e quatro dias depois, enfrenta o Uruguai, na capital Montevidéu.

Assim, só estaria à disposição do PSG três semanas depois, na partida contra o Mônaco, dia 20 de novembro, válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

Em caso de corte da seleção brasileira, Neymar seria o terceiro jogador a deixar a lista de Tite por lesão. O meia Philippe Coutinho e o volante Fabinho foram as primeiras baixas da convocação original para as partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Lucas Paquetá e Allan, respectivamente, ocuparam as vagas.