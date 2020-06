PSL lança pré-candidatura de Márcia Cury à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 16:34 horas

Volta Redonda – O deputado federal Antônio Furtado (PSL) anunciou nesta segunda-feira, dia 15, que o partido tem pré-candidata à prefeitura. Trata-se de Márcia Cury, que atualmente integra a comissão da Câmara dos deputados para avaliação do cenário do no coronavírus. A informação foi dada durante uma entrevista coletiva, no Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília.

-Desde que fui eleito sou indagado sobre a possível candidatura à prefeitura. Sempre afirmei que a minha prioridade era continuar como deputado. Agradeço aos 54 mil eleitores que tive somente em Volta Redonda e aos quase 100 mil que tive. As cidades não podem ficar órfãos de que elegeram. Agora, estamos aprendendo a lidar com a Covid e a valorizar a vida – disse o deputado.

Segundo o deputado, o PSL caminha nessa candidatura de modo independente: “Não significa que não iremos conversar com outros partidos, mas tudo a a seu tempo”, disse o deputado, agradecendo Márcia Cury: “Obrigada por assumir riscos aceitar vir candidata à prefeitura”.

A pré-candidata aproveitou a coletiva para falar sobre o seu trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Márcia Cury fez parte do governo do prefeito Samuca Silva até o dia 06 de fevereiro. Ela trabalhou na OS (Organização Social) que administra o Hospital São João Batista, de dezembro até fevereiro, quando foi demitida.

Márcia teve passagem ainda pelo governo do ex-prefeito Antônio Francisco Neto e também atuou na área de Saúde, comandando o Hospital do Retiro.

-É uma missão, amo a minha cidade. Por isso, mudei de ideia. Outra coisa que me fez mudar de ideia foi o fato de eu ter sido convidada para integrar como vice quase todas as chapas que estão sendo montadas para a eleição – disse Márcia, acrescentando que “agora é a minha vez, minha hora”.

Os jornalistas não puderam fazer perguntas. A coletiva foi encerrada logo após o pronunciamento de Márcia.

Márcia e Furtado classificaram como fakenews informação sobre pré-candidatura

O anúncio da pré-candidatura de Márcia Cury foi feito uma semana após ela negar o fato, conforme o DIÁRIO DO VALE anunciou na segunda-feira, dia 08. Ela afirmou que o jornal estava divulgando fake News e que as informações sobre a pré-candidatura estariam ocorrendo porque ela faz parte da comissão da Câmara dos Deputados que avalia o cenário do coronavírus, a partir de um convite feito por Furtado.

– Estamos em um período de pandemia e que todos os esforços devem ser empregados para cuidarmos da saúde da população da nossa região. Vejo com muita tristeza a divulgação de uma notícia dessas. Assumi a função para ajudar, de alguma maneira, no combate da pandemia e hoje vi o meu nome em publicações com especulações. Em nenhum momento fui procurada para que tivesse a chance de dizer se era verdade ou mentira – disse Márcia, em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE e todos os outros veículos de comunicação do município.

Márcia fez contato, por telefone, também, com editores e com a direção do DIÁRIO DO VALE para questionar a reportagem, que chegou a ter trechos editadas, após suas declarações de que não seria pré-candidata.

O delegado Antônio Furtado classificou a reportagem de fake news em sua página, em uma rede social.

– Hoje recebi alguns questionamentos sobre uma matéria onde meu nome é citado a respeito das eleições municipais desse ano na cidade de Volta Redonda. Em primeiro lugar gostaria de reafirmar um fato importante: qualquer notícia sobre pré-candidatura que envolva o PSL só será realmente oficial quando veiculada por mim, nos meus canais digitais ou em entrevistas que eu conceder. Logo, desconfiem de outras fontes, a fim de não contraírem o vírus das fake news – disse o deputado, que reproduziu o título da reportagem do DIÁRIO DO VALE, onde dizia que o partido teria apoio do governador Wilson Witzel..

O deputado criticou a informação de que o PSL e o PSDB podem ser unir para as eleições Volta Redonda na composição da chapa. Os nomes cogitados para vice são do ex-vereador Jorge Fuede e o atual vice-prefeito, Maycon Abrantes.