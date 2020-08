PSL vai apoiar pré-candidatura de Dayse Penna à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 10:23 horas

Anúncio é feito pelo deputado federal Antônio Furtado, ao lado de Márcia Cury e do vereador Carlinhos Santana

Volta Redonda – O deputado federal Antonio Furtado anunciou na manhã desta sexta-feira, dia 7, que o PSL irá apoiar a pré-candidatura de Dayse Penna à Prefeitura de Volta Redonda. Dayse é do PROS e foi secretária municipal da Mulher, Idosos e Direitos Humanos no governo do prefeito Samuca Silva.

O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva, no auditório da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda (AEVR), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Márcia Cury, que chegou a ser lançada pelo partido como pré-candidata à prefeitura, participou da coletiva, além do vereador Carlinhos Santana, do PROS, entre outros políticos.

A pré-candidatura de Márcia Cury foi lançada em junho e no mês seguinte ela anunciou a desistência, alegando motivos pessoais.

– Os últimos dias foram de extrema reflexão, onde revi decisões, planejamentos, prioridades, e acabei decidindo retirar minha pré-candidatura a prefeita de Volta Redonda. Foi uma decisão difícil, porém, necessária. O próximo prefeito ou prefeita terá que se dedicar ao futuro da cidade com exclusividade e tempo integral. Apesar de me sentir preparada para o cargo, não terei a dedicação em tempo integral necessária – explicou Márcia, na época em que concedeu a entrevista.