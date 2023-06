PV anseia por primeira vitória do Resende na Série D

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 15:41 horas

Alvinegro do Vale enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado (3)

Resende – O Resende enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado (3) em mais um desafio pelo Brasileirão Série D, pela 5ª rodada. O volante PV, que foi um dos reforços da equipe para a disputa da competição, deve estar mais uma vez à disposição para o confronto.

Sem vencer ainda na Série D, PV destacou a dificuldade da competição, e o trabalho do grupo para conseguir o resultado positivo, para conseguir embalar no campeonato.

“A Série D é um campeonato muito difícil. São muitas equipes, e apenas quatro conseguem subir. São muitas viagens, mas para quem tem objetivos, é necessário superar tudo isso. Nosso grupo está determinado em buscar a vitória, tem treinado dia a dia, buscando evoluir para conseguirmos o resultado positivo e seguir em busca dos nossos objetivos”, destacou PV.

O volante chegou no Alvinegro do Vale recentemente, justamente para a disputa da Série D. Um dos destaques da equipe do Oeste na Série A2 do Campeonato Paulista, PV também destacou a rapidez na adaptação ao Resende.

“A minha adaptação no Resende tem sido a melhor possível, tanto o grupo, como a comissão técnica me receberam muito bem, e isso ajuda muito a dar o meu melhor a cada partida”, completou o jogador.

Resende e Nova Iguaçu se enfrentam no sábado, às 15h, no Estádio do Trabalhador.