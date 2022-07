Quadra poliesportiva do bairro Vadinho Fonseca em Valença vai receber cobertura metálica

Matéria publicada em 31 de julho de 2022, 12:59 horas

Valença- As obras para Modernização da Quadra Poliesportiva do bairro Vadinho Fonseca, em Valença, já foram iniciadas e o espaço público será todo revitalizado.

De acordo com a prefeitura, a obra é mais uma conquista dos moradores do bairro Vadinho Fonseca, e o local além de ser usado para a prática esportiva, poderá ser usado também para atividades de lazer e festas.

Além de toda estrutura para a cobertura metálica, o piso passará por manutenção e uma nova pintura. A Quadra Poliesportiva, quando foi inaugurada pelo Prefeito Fernandinho Graça, em julho de 2018, recebeu o nome do homenageado Jair Garcia Peres – “JAIR DO GÁS”.

Segundo a prefeitura, o local irá proporcionar a prática esportiva de futebol, handebol, vôlei e basquete, como também oferece arquibancadas e vestiários equipados com sanitários com área para banho e até sanitário para pessoas com necessidades especiais.

É muito importante a comunidade ajudar a preservar o espaço público que é destinado exclusivamente para uso de todos os moradores, podendo promover atividades esportivas e festas no local.