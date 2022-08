Quadrilha da Convivência da Alegria se apresenta sexta-feira no ‘Arraiá da Cidadania’

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 15:24 horas

Volta Redonda – A Quadrilha da Convivência da Alegria, da Smac, um dos grupos mais tradicionais de quadrilha junina de Volta Redonda, se apresentará no “Arraiá da Cidadania” na sexta-feira, dia 5 de agosto, às 19h. A apresentação do grupo de dança junina representa o resgate e a manutenção de uma tradição que vem sendo esquecida nos últimos anos, mas que é de suma importância para a preservação da nossa memória cultural. O grupo é formado por pessoas da Terceira Idade.

A apresentação será na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, no Arraiá da Cidadania, um evento de cunho social, integrante do calendário municipal de eventos e de grande alcance entre a população local e regional.

O projeto dessa apresentação tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da SECEC-RJ (Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro) e foi elaborado pela Estação das Artes Produções.

O “Arraiá da Cidadania” é um projeto realizado pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com entidades filantrópicas da cidade.