Quadrilha ‘Dona Junina’ representando Angra dos Reis vence torneio no Rio

Angra dos Reis – A quadrilha Dona Junina foi a grande campeã do Torneio de Ensaio, que faz parte da Federação Festrilha, realizado neste final de semana, no Parque Municipal de Eventos em Nilópolis, no Rio de Janeiro. O evento reuniu mais de 30 grupos, e Angra dos Reis foi representada pela campeã – Dona Junina, Zé Buscapé e Espigão.

A quadrilha Dona Junina sagrou-se campeã com a nota máxima, conquistando 150 pontos nos três quesitos julgados por cinco jurados. O Torneio Ensaio Festrilha faz parte do calendário estadual e as quadrilhas disputam mais três etapas: eliminatória, semi-final e final.

A participação dos grupos foi viabilizada pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. As quadrilhas de Angra fazem parte da Liga Independente das Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos de Angra dos Reis (Liquajar) e da Associação de Quadrilhas Juninas de Angra dos Reis (Acquajar).

Em Angra, as quadrilhas juninas já estão se preparando para o Arraiá du Abraão, que acontece de 12 a 14 de julho, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, e para o Arraiá da Cidade, de 02 a 04 de agosto, no Cais de Santa Luzia, no Centro.