Quadrilha é presa com armas e drogas após perseguição policial - Diário do Vale

Quadrilha é presa com armas e drogas após perseguição policial

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 20:00 horas

Bandidos não respeitaram ordem de parada da PRF e fugiram em direção ao bairro São José; quarteto foi detido numa área de mata, após abandonarem um carro

Porto Real – Quatro homens foram presos no fim da tarde desta segunda-feira (3), em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, em Porto Real. A prisão do bando foi realizada após eles desrespeitarem uma ordem de parada da PRF, na Rodovia Presidente Dutra. O quarteto fugiu em direção ao bairro São José, onde acabou detido numa área de mata, após abandonar o carro em que eles estavam. No veículo, um Kicks branco, foram apreendidos drogas e duas armas. Além dos entorpecentes, foram encontrados materiais para endolação.

Até a publicação desta matéria, os suspeitos estavam sendo encaminhados para a delegacia de Porto Real (100ª DP), onde o caso seria registrado.