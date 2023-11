Quadrilha especializada em roubo a bancos é presa em Barra Mansa - Diário do Vale

Barra Mansa – Uma quadrilha especializada em roubo a banco, foi presa na madrugada desta sexta-feira (10), em Barra Mansa. Os suspeitos foram presos em flagrante quando tentavam perfurar uma parede de uma loja para arrombar uma agência do banco Unicred, no bairro Ano Bom.

Policiais da 2ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o local verificar uma denúncia de arrombamento no banco e verificaram que todas as portas estavam trancadas. A loja ao lado, que aparentemente estava em obras, tinha uma porta destrancada, aparentando ter sido forçada. No local, os agentes ouviram barulho de passos e deram ordem para que os assaltantes saíssem. Os três suspeitos não estavam armados e alegaram estar trabalhando na reforma do estabelecimento. Após serem questionados, admitiram que tinham vindo de São João de Meriti com o objetivo de furtar a agência.

No local, foram encontradas ferramentas perfurantes que segundo eles, seriam utilizadas para abrir um buraco na parede do banco. Um quarto suspeito, que havia avisado da presença da polícia, foi preso dentro de um veículo.

Foram apreendidos ainda R$ 652 em dinheiro, pé de cabra, parafusadeira, diversas brocas, duas michas para arrombar portas e outras ferramentas de perfuração.

Eles foram encaminhados para a 90º DP, para registro da ocorrência.