Qualificação Profissional da Faetec tem último dia de inscrições - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 15:15 horas

Rio de Janeiro – Terminam nesta segunda-feira (6) as inscrições para os cursos de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). São mais de 23 mil vagas distribuídas em cerca de 80 unidades da Rede em todo o estado do Rio de Janeiro. As mais de 170 opções de cursos profissionalizantes, contemplam as áreas de indústria, beleza, idiomas, culinária, elétrica, informática e outras, além de música e esportes. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, na página da instituição: www.faetec.rj.gov.br

O processo seletivo se dá por meio de sorteio, a ser realizado no dia 7, já o período de matrícula dos candidatos sorteados será entre os dias 8 e 13. A idade mínima para concorrer a uma das vagas pode variar de 15 a 18 anos, a depender de cada curso. Do total de vagas disponíveis, 4.680 são oferecidas na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Fundação Cecierj.

Nessa rodada, o edital traz novas opções de qualificação profissional, como Auxiliar em Ciência de Dados, Desenhista Cadista, Designer de Sobrancelhas e Trancista. Entre os principais cursos presenciais podem ser citados: Operador de computador; Inglês; Manicure e Pedicure; Massagista e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão.

No formato EaD, destacam-se cursos como Assistente Financeiro; Almoxarife e Assistente Administrativo. Os cursos possuem duração de 20 semanas, com início previsto para o dia 27.