Quarta edição do Festival GastroCriativo de Paraty acontece de 7 a 9 de outubro

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 17:34 horas

Paraty – Em 2022 o Festival GastroCriativo de Paraty, após algumas mudanças, chega a sua quarta edição com o tema ‘O fantástico Reino dos Fungos’ de 07 a 09 de outubro, já tendo mobilizado um público estimado de mais de oito mil pessoas e, midiaticamente, tendo impactado mais de 20 mil pessoas através de matérias publicadas em veículos nacionais.

Criado na cidade que em 2017 ganhou o título de Cidade Criativa da Gastronomia, e em 2019 de Patrimônio Cultural e Natural, não faltam motivos para permanecer com um evento que propõe uma programação 100% gratuita, difundindo saberes e sabores na Costa Verde. Programação esta que já segue em execução de contrapropostas sociais, através da Etapa Educativa do FGP, desde o mês de agosto, realizando ao todo vinte atividades entre cursos livres e saídas de campo, abertas ao público geral e escolas do município.

Com renomados nomes da gastronomia, o festival contará com três dias de atividades, entre aulas-show, oficinas e rodas de conversa com chefs conceituados, programação musical na área de estandes expositivos para produtores locais e marcas parceiras, além do já tradicional Circuito Gastronômico, que convida restaurantes locais à criação de pratos temáticos.

Já estão confirmados Ieda de Matos – vencedora do reality Fora da Rota (Globoplay), participante da primeira edição Iron Chef Brasil da Netflix e proprietária do Casa de Ieda, Nelson Menolli Jr – coordenador do laboratório IFungiLab (IFSP/SPO/DCM/SAB) e doutor em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente (Botânica) pelo Instituto de Botânica (IBt), Jeferson Timm – autor do livro Primavera Funghi, Marcelo Sulzbacher do Terroir Sul, Raul Godoy e Aline Petrilli, pelo Instituto Capim Santo, Leo Sales – pastry chef do restaurante Lassai, Conceição Trucom, química e escritora e chefs locais como a reconhecida Gisela Schmidt do Gastromar e Rafael Morente do restaurante Pindorama, e um dos curadores o botânico Jorge ferreira, entre outras personalidades e coletivos que serão divulgados, assim como a programação completa, pelo Instagram e Facebook @festivalgastrocriativoparaty.

Através de toda programação, o FGP22 visa fortalecer as relações entre produtores e agricultores locais, estudantes e profissionais da rede municipal, funcionários, donos de restaurantes e chefs de cozinha, buscando proporcionar vivências mais aprofundadas e provocar o potencial desenvolvimento colaborativo de produtos alimentícios nativos da Mata Atlântica, orgânicos, sustentáveis, exclusivos e de alto valor socioeconômico. “Nosso festival propõe levar ao setor gastronômico, educativo e grande público, o melhor da gastronomia brasileira e todo o backstage que permeia as produções alimentícias até o mercado”, explica Lu Delgado Idealizadora do evento e responsável por conceituar a temática das edições do Festival até a data.

Serviço

4ª Edição do Festival Gastrocriativo de Paraty

De 7 a 9 de Outubro de 2022 Paraty – RJ

@festivalgastroriativoparaty