Quarteto é detido por suspeita de tráfico de drogas, em Itatiaia

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 07:43 horas

Uma pistola 9mm, um revólver calibre 38 e farto material entorpecente foram apreendidos nesta quinta-feira, 10, em Penedo

Itatiaia – Quatro homens, de 16, 18, 22 e 24 anos, foram detidos por policiais militares do 37º Batalhão, em conjunto com policiais civis da 99ª DP, na noite desta quinta-feira (10), em Itatiaia, por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu em Penedo.

Segundo a ocorrência, os agentes se dirigiram até a Rua das Rosas, no bairro Jambeiro II, após denúncia e puderam observar uma ‘banquinha’ do tráfico – com diversos entorpecentes prontos para venda – e uma pistola em cima da ‘mesa’, no meio da rua. Ao todo, uma pistola calibre 9mm; 15 munições intactas do mesmo calibre; um revólver calibre 38, 18 munições intactas do mesmo calibre; R$ 898,00 em espécie, uma balança de precisão; além de 04 rádios transmissores; um coldre; 05 celulares; 81 pinos cocaína e 96 pedras de crack e certa quantidade de maconha, foram apreendidos.

A PM afirma que ao chegar ao local, juntamente com os agentes da 99ª DP (Itatiaia), pôde observar que três suspeitos estavam sentados próximo à banca e que o jovem, armado, foi visto na beira de um barranco, próximo ao local. Durante abordagem, o revólver calibre 38 foi encontrado na cintura do suspeito de 16 anos. Todos foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados por suspeita de diversos crimes, entre eles: associação ao tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, respectivamente. Três dos suspeitos foram presos e o menor, apreendido.