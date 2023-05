Quarteto é preso com pistola e drogas no Santa Izabel, em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 10:02 horas

Suspeitos traficavam próximo à crianças, em quadra de condomínio

Barra Mansa – Quatro homens, com idades entre 18 e 26 anos foram presos, na noite desta segunda-feira (1), no Santa Izabel, em Barra Mansa, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles estariam traficando próximo a uma quadra de esportes do condomínio Minha Casa, Minha Vida, onde há grande circulação de crianças.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 38 com cinco munições, 59 tubos de cocaína e 24 de Skank, 42 sacolés de crack, 38 tiras de maconha, dois rádios comunicadores, R$139 e quatro celulares.

Os policiais militares chegaram ao local através de uma denúncia, e avistaram cinco suspeitos; quatro deles se revezavam para atender possíveis usuários. Um dos homens estava com a pistola em mãos e, durante a abordagem, arremessou o revólver por uma cerca. Após o objeto ser recuperado, os agentes constataram que se tratava de uma pistola roubada da carga de uma equipe de vigilância.

Foi dada voz de prisão aos quatro homens, que foram conduzidos à 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.