Quase 4 mil imóveis são vistoriados em mutirão de combate à dengue, em Resende

Resende – No último fim de semana, a Prefeitura de Resende intensificou as ações no enfrentamento ao Aedes aegypti, tanto no sábado quanto no domingo, promovendo um mutirão dedicado à vigilância na região do Grande Paraíso. As equipes percorreram os bairros Paraíso, Castelo Branco, Morro do Cruzeiro, Alambari e Cabral, visitando quase 4 mil imóveis. Durante as visitas, que acontecem rotineiramente durante a semana, além da coleta de entulhos, foram oferecidas orientações essenciais aos moradores, visando a prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika e chikungunya.

Durante o último sábado e domingo (dias 13 e 14), os agentes da Vigilância em Saúde vistoriaram 3.614 imóveis, descartando possíveis criadouros de larvas e coletando amostras para análise. No entanto, 2.920 residências estavam fechadas, impedindo a visita dos profissionais.

“Essa ação reforça nosso compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população. Estamos trabalhando incansavelmente para conter a proliferação do Aedes aegypti e proteger nossos cidadãos. No entanto, é importante frisar que precisamos contar com a ajuda da população, abrindo as portas de suas residências e permitindo que os profissionais vistoriem seus quintais. Todos os agentes estão devidamente identificados, com uniformes e crachás.

Quanto às residências e terrenos abandonados e casas com focos positivos, a Fiscalização de Postura e Vigilância Sanitária estão tomando as medidas cabíveis para notificação dos proprietários”, destaca Carolina Bittencourt, superintendente de Vigilância em Saúde.

Os mutirões contam com uma equipe multidisciplinar, incluindo a participação de entidades como a Cruz Vermelha, Serviço Público, Ouvidoria, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária e Assistência Social.

As próximas atividades estão agendadas para esta terça e quarta-feira (16 e 17) nos bairros Jardim Aliança I e II, e Jardim Beira Rio. Na quinta e sexta-feira (18 e 19), as equipes percorrerão as ruas da Morada do Contorno, dando sequência às ações de combate à dengue.

Segundo a prefeitura, é importante que os moradores colaborem, disponibilizando materiais inservíveis nas calçadas para a devida retirada pelos caminhões da Superintendência de Serviços Públicos.

“Infelizmente, não só Resende, mas todo o estado do Rio de Janeiro e diversas cidades no país, passam por um aumento expressivo no número de casos de dengue. Por isso, trabalhamos para combater a doença e temos uma equipe engajada nas atividades do município. Além das ações previstas pelos profissionais da Prefeitura, também é importante que os moradores vistoriem semanalmente as dependências de seus imóveis para eliminar materiais que possam acumular água. Se todos nós nos unirmos, conseguiremos mudar a realidade de todo o estado”, finalizou o secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto.