Quatis amplia campanha contra queimadas

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 09:22 horas

Parceria da prefeitura com Comitê do Rio Paraíba vai distribuir placas educativas no município

Quatis – A prefeitura de Quatis em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica da Região do Rio Paraíba do Sul (CBH) está ampliando as ações de prevenção contra ocorrências de queimadas na mata e na área urbana.

Cinco placas educativas, cada uma medindo cerca de dois metros de altura por um de largura foram doadas por meio da Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP). Três delas já foram instaladas e as outras duas serão afixadas até o começo de fevereiro.

Placas

Uma das placas se encontra afixada na Rodovia RJ-159, próximo ao condomínio industrial, no sentido Floriano (Barra Mansa)-Quatis. A Rodovia RJ-143, que liga Quatis ao distrito de São Joaquim, recebeu outra placa perto dos galpões da Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO).

A terceira placa foi colocada também na RJ-159, porém na região do bairro Pilotos, próximo ao trecho de acesso à comunidade de Joaquim Leite e ao distrito de Falcão.

As outras duas estão planejadas para serem afixadas no sentido contrário das duas rodovias, RJ-159 e RJ-143, na direção da zona rural para a área urbana de Quatis.

Alerta

Confeccionada sobre uma base metálica, a placa alerta a população sobre transtornos causados pelas queimadas, entre eles, a destruição das florestas e dos danos causados aos mananciais nos quais é captada a água para tratamento e abastecimento dos próprios moradores.

Eles são orientados também a denunciar qualquer tipo de queimada às autoridades ambientais do município, por meio do telefone 3353-6266.

Segundo o Código Ambiental de Quatis e a Lei de Crimes Ambientais (legislação federal), existem penalidades que vão de multas à prisão, para quem comete tal infração.

A secretária municipal de Meio Ambiente e bióloga, Édna Azevedo, destacou que a partir das campanhas educativas contra queimadas, foi registrada uma redução do número de ocorrências entre os anos de 2018 e 2019, no município.