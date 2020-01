Quatis anuncia novo treinador e realiza seletiva para formação de time da cidade

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 18:53 horas

Quatis – A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Quatis, realiza nesta terça-feira (28), às 20h, no ginásio do bairro Nossa Senhora do Rosário, uma seletiva visando escolher os jogadores que formarão o time da cidade para a disputa da edição deste ano da Copa Rio Sul de Futsal. O torneio vai ser realizado a partir de março. Poderão participar da seletiva os jogadores residentes no Município, e com idade mínima de 17 anos.

O secretário de Esportes e Lazer, Willian Vilela, anunciou nesta segunda-feira (27) que em 2020 a equipe de Quatis na Copa Rio Sul de Futsal vai ser treinada pelo professor de Educação Física Fernando Nanin. Formado pela escola de Educação Física da cidade paulista de Cruzeiro, Fernando reúne vários títulos importantes no currículo enquanto treinador de futsal. O técnico já participará da seletiva desta terça-feira.

Entre as conquistas do treinador Fernando Nanin estão as seguintes: campeão da própria Copa Rio Sul de Futsal pelo Município de Barra Mansa (2017); campeão da Copa Band pelas categorias adulto (2016), sub 13 e sub 15 (ambas, na temporada de 2017); campeão carioca de futsal sub 11 pelo Ilha Clube de Barra Mansa (2019) e campeão dos Jogos Abertos de Cachoeira Paulista – sub 13 (temporadas de 2016 e 2017).

– A nossa proposta para o calendário esportivo da cidade é iniciar a preparação do time de futsal o quanto mais cedo possível, visto que a Copa Rio Sul de Futsal começará em março. Com a definição do treinador, cujo currículo indica muita experiência e um conhecido técnico muito ampliado, esperamos melhorar o desempenho da equipe durante a competição deste ano – disse Willian, destacando a determinação da prefeitura em formar a equipe com jogadores do próprio Município.

Calendário Esportivo

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer confirmou que, nos próximos dias, será divulgado oficialmente o calendário de competições previstas para a temporada de 2020. A programação deverá ser aberta em março, com o campeonato de veteranos, na categoria de futebol de campo.

Outras competições planejadas são as seguintes: campeonato amador de futebol de campo, campeonato de futebol máster (categorias de 40 e 50 anos) e o campeonato de futebol soçaite, além de um festival de futebol para crianças e adolescentes, de um torneio de futsal da própria cidade e da Copa Rio Sul de Futsal.