Quatis assina decreto que permite retorno de atividades religiosas e academias

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 21:00 horas

Horário de funcionamento das atividades econômicas com restrições passa a ser das 10h às 18h, incluindo os finais de semana e feriado

Quatis – O prefeito Bruno de Souza assinou um novo decreto no fim da tarde desta segunda-feira (15) que permite a retomada das atividades religiosas e de academias, em Quatis. No mesmo decreto foi prorrogado até o dia 30 deste mês, a validade de três decretos em vigor, que são as ações no controle de acesso de veículos e pessoas pelas barreiras sanitárias (decreto Nº 2.864/2020); decreto nº 2.865 que determina os procedimentos de prevenção da Covid-19; e o decreto Nº 2.878 sobre o uso obrigatório de máscaras.

A íntegra do decreto pode ser encontrada neste link.

Regras

Segundo o decreto, tanto os templos religiosos quanto as academias de ginástica deverão limitar a no máximo 50% o uso de espaço interno. O ingresso e a permanência das pessoas deverão ser permitido apenas com uso contínuo de máscara e de produtos para higienização das mãos.

Nas entradas ,deverão ser verificadas as temperaturas corporais dos frequentador; se a temperatura for acima de 37,7ºC, bem como alguém demonstrar sintomas próprios da Covid-19, a pessoa não poderá acessar o local e deve ser orientada a procurar por atendimento médico.

O decreto também proíbe aglomeração de pessoas antes ou depois da realização de cultos ou atividades físicas.

Academias

As atividades que envolvam contato físico entre praticantes, compartilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos e outros equipamentos, sem a prévia higienização está proibido.

Os bebedouros de água por pressão de uso coletivo não poderão ser usados, sendo cada aluno responsável por levar o próprio líquido para consumo. Os clientes deverão assinar um termo de responsabilidade sobre os itens contidos no decreto e ainda responder um questionário clínico onde deverá informar o seu estado de saúde e se possui contato direto com pessoas do grupo de risco.

Antes de retomarem suas atividades, os responsáveis pelas academias deverão encaminhar um relatório fotográfico à Secretaria Municipal de Saúde para comprovar a adoção dos procedimentos de prevenção determinados no decreto, sendo vedado o seu funcionamento sem a apresentação desse relatório.

Horários

Com exceção do comércio considerado essencial, os templos religiosos e as academias, que não terão restrição no horário de funcionamento, todas as demais atividades econômicas parcialmente liberadas terão seu horário para funcionar entre 10 e 18 horas, inclusive aos finais de semana e feriados. Em caso de denúncia comprovada e descumprimento das determinações deste decreto, a atividade poderá ser suspensa e o proprietário responsabilizado.

Idosos

A Prefeitura orienta pelo decreto que idosos com mais de 60 anos e imunodeficientes, pertencentes ao grupo de risco do Covid-19,permaneçam em casa, mantendo o isolamento social e realizando suas orações de forma reservada. Para atendê-los, o decreto também orienta que seja mantida ou implantada as transmissões de celebrações religiosas por meio online.

Repartições municipais

O horário do expediente da Prefeitura passa a ser das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, tanto no Centro Administrativo quanto nas repartições municipais fora da sede. A exceção, são os serviços essenciais que terão suas atividades mantidas de forma ininterrupta, conforme critérios definidos pelos secretários municipais.