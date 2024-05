Quatis: Campeonato Amador de Futebol Society inicia neste domingo (26)

Quatis – A bola vai rolar no próximo domingo (26), a partir das 8h30, no Campo de Futebol Geraldo Brito Coutinho, o Novo Terreirão, no bairro Jardim Independência, nos jogos da rodada de abertura do Campeonato Amador Society de 2024.

A competição promovida pela prefeitura chega a sua terceira edição consecutiva. Neste ano o campeonato terá a participação de 10 equipes.

Confira os confrontos desta primeira etapa:

8h30 – Gole Gole FC X Os Danados

9h40 – São Joaquim X Joga Nada

10h50 – Terreirão FC X Meia Boca Jrs

12h – Papa FC X Quatis FC

13h10 – Copo Duplo X Fúria FC