Quatis chega a 104 casos confirmados do novo coronavírus

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 15:34 horas

Quatis – O boletim divulgado desta quarta-feira (26), pela Secretaria de Saúde de Quatis, contabilizou 286 notificações do novo coronavírus. Deste total, 104 casos foram confirmados e outros 172 descartados. O Bairro Bondarovsky e a região do Centro, ambos com 17 casos, lideram o quadro de localidades com maior incidência da doença.

Segundo o boletim, o número de moradores que contraíram a doença e hoje estão curadas é de 95 pessoas. Com esse número, o município mantém acima de 90 por cento a taxa de recuperação de pessoas contaminadas. Atualmente, cinco moradores encontram-se isolados em tratamento domiciliar. Uma pessoa está internada e o município mantém o registro de três óbitos causados pela doença.

O município aguarda ainda o resultado oficial de 10 casos suspeitos cujo o exame foi enviado para análise no Laboratório Central do Rio de Janeiro (LACEN-RJ).

Por bairros, os números de casos confirmados do Covid-19 no município são os seguintes: Bondarovsky e Centro (17 casos cada), Polastri e Alto Paraíso (11 casos cada), Nossa Senhora do Rosário (10 casos), Jardim Independência e Barrinha (7 casos cada), Santa Bárbara, Santo Antônio, Pilotos (5 casos cada), Mirandópolis e Água Espalhada (3 casos cada), São Benedito (2 casos) e o Distrito de Falcão (1 caso cada).