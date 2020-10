Quatis comemora o dia da padroeira Nossa Senhora do Rosário

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 14:45 horas

Durante o feriado municipal, serviços essenciais funcionarão em regime de prontidão

Quatis- O Dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Quatis, celebrado em 07 de outubro, neste ano as comemorações serão uma carreata e uma missa que será celebrada pelo bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. Devido à pandemia, as comemorações se restringirão a programação religiosa e contará com medidas preventivas contra o novo coronavírus.

Segundo os organizadores, além da obrigatoriedade do uso da máscara e o distanciamento social, quem for participar das missas na igreja Matriz, passarão por aferição de temperatura. No intervalo entre as duas missas programadas para o dia, uma equipe de limpeza realizará a desinfecção no interior da igreja.

A programação religiosa começa logo pela manhã, às 8 horas, com uma missa celebrada pelo pároco da igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Gildo Nogueira Gomes. Em seguida, a imagem da santa sairá em carreata com os fiéis e circulará por várias ruas e avenidas do município. À noite, outra missa, desta vez presidida pelo bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Luiz Henrique da Silva Brito, encerra as comemorações pelo dia da padroeira. A celebração acontecerá às 19 horas.

Serviços essenciais funcionando no feriado

Por conta do feriado de Nossa Senhora do Rosário, nesta quarta-feira dia 7, o expediente nas repartições públicas municipais encerram as atividades nesta terça-feira, dia 6, e retornam na quinta-feira, a partir das 9 horas.

Já os serviços considerados essenciais estarão de prontidão durante o feriado com o objetivo de atender as situações de emergência. Entre eles, o atendimento médico de emergência realizado pelo Hospital de São Lucas; postos de saúde, a vigilância nos imóveis municipais e outras repartições públicas da cidade por parte da Guarda Municipal; o sobreaviso voltado ao atendimento dos casos de emergência nas estradas rurais; e a estação de tratamento de água, cujos servidores trabalham no esquema de escala.

Outra atividade que estará funcionando durante o feriado será a coleta de lixo que, na semana passada, sofreu atrasos no recolhimento devido a problemas com a empresa vencedora da licitação. Nesta quarta-feira, o serviço estará sendo realizado com o objetivo de colocar em dia a coleta em todo o município.