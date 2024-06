Quatis divulga calendário de atendimentos do ônibus da Justiça Itinerante

Quatis – A Prefeitura de Quatis, divulgou nesta quinta-feira (13), o calendário de atendimentos do ônibus da Justiça Itinerante.

De acordo com o governo municipal, o ônibus estará disponível para atender a população a partir desta sexta-feira (14), e em todas sextas-feiras de cada mês (com excessão aos dias de recesso e feriados), de 9h às 15h, na Avenida Nossa Senhora do Rosário, em frente a Praça da Matriz, no Centro.

A Justiça Itinerante é um projeto do Tribunal de Justiça, onde a Defensoria Pública exerce papel fundamental no atendimento às pessoas que não têm condições de contratar um advogado para resolver problemas de menor complexidade, com audiências no local e solução mais rápida de questões jurídicas, facilitando a vida de quem não tem acesso aos fóruns do local onde resi

de.