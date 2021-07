Quatis divulga resultado da análise da alteração na água em córrego

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 16:48 horas

Quatis – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Quatis divulgou o resultado da análise da água de córrego no trecho do bairro Jardim Polastri, que no mês de junho, foi identificada uma alteração na coloração da água no córrego. De acordo com o resultado trata-se da presença de diversos metais, a presença desses materiais gerou a alteração de coloração. O resultado pode ser encontrado na íntegra pelo link.

A regulamentação quanto à tolerância permitida no ART. 15 – Resolução CONAMA Nº357/05 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Com isso e por se tratar de uma reincidência foi aberto um Boletim de Ocorrência na 100ª Delegacia de Polícia pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o caso será acompanhado em conjunto com a Coordenação de Saneamento do município e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

Moradores avisaram a prefeitura que a água mudou de coloração por duas vezes, primeiro em amarelo, e depois, em vermelho. Em fevereiro, uma ocorrência semelhante foi registrada no município.