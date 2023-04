Quatis: dupla é detida com cocaína e R$ 750 em espécie - Diário do Vale

Quatis: dupla é detida com cocaína e R$ 750 em espécie

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 19:30 horas

Quatis – Dois homens foram presos com 10 pinos de cocaína e R$ 750 em espécie, nesta quarta-feira (5), na Rua Mário José dos Santos, no bairro São Benedito, em Quatis. Com a dupla também foi encontrado 21 pinos vazios, 159 gramas de cocaína e um aparelho celular.

Segundo os policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, os agentes foram até o local após receberem denunciais sobre os suspeitos estarem realizando endolação e tráfico de drogas. Ao notarem a aproximação policial, um dos homens tentou se livrar de uma sacola, que durante a abordagem foi constado que continha os entorpecentes. Quando questionados, os suspeitos afirmaram que tinham recebido o material de uma mulher que veio da Vila Delgado, em Barra Mansa.

O material e a dupla foram levados para a 100ª DP onde eles foram autuados por associação ao tráfico de drogas e permaneceram presos.