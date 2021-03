Matéria publicada em 18 de março de 2021, 16:04 horas

Quatis – Nesta quinta-feira, dia 18, a prefeitura de Quatis divulgou um comunicado informando que é falsa a mensagem que está circulando nas redes sociais sobre a disponibilidade de vagas de emprego na prefeitura.

O informativo ressalta que como medida de segurança, orienta a população para não realizar o acesso ao link, não informar nenhum dado pessoal e não compartilhar o link com sua rede de contatos. A prefeitura ressalta ainda que toda e qualquer divulgação de serviços é realizada diretamente através do site e redes sociais oficiais do município.