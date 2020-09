Quatis esclarece sobre demora na entrega de resultados da Covid-19

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 17:07 horas

Quatis– A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu sobre o atraso nos últimos dias na entrega dos resultados de exames da Covid-19, que são encaminhados ao Laboratório Central do Rio de Janeiro (Lacen-RJ). De acordo com a Secretaria, devido a problemas de ordem técnica, o laboratório terceirizou o serviço, contratando uma empresa para realizar a análise do material que é enviado pelos municípios de todo o estado.

A demora na entrega dos resultados teve início no último dia 03 de setembro. Antes desta data, o Lacen levava em média três dias para entregar o resultado. Atualmente, existe material enviado no dia 05 de setembro que ainda aguarda o resultado.

Em Quatis, o procedimento para testagem da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, começa no Hospital Municipal São Lucas com a coleta do material no paciente. Esse material é encaminhado de carro até o Lacen. Depois de pronto, cada município recebe o resultado dos exames de seus pacientes por e-mail, enviado pelo laboratório.

Com a terceirização do serviço, o Lacen agora recebe o material dos municípios e repassa para a empresa contratada. Após realizar a testagem, o resultado é entregue ao Laboratório Central, que assim, envia por e-mail para as secretarias. Seria essa logística entre o Lacen e a empresa o motivo para a morosidade na comunicação dos resultados.

Segundo o secretário de Saúde de Quatis, Wendel Monteiro, o Lacen vem buscando formas de tornar mais rápido esse processo para que o tempo de resposta dos resultados dos exames seja menor.

– Todo resultado que chega, a equipe da secretaria entra em contato com o paciente para informar o resultado. Nós da Secretaria de Saúde de Quatis e o próprio Lacen entendemos a aflição de quem está aguardando pelo resultado do seu exame. De nossa parte, garantimos que assim que ele for encaminhado ao município, daremos total agilidade na comunicação aos interessados – garantiu o secretário.