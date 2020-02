Quatis fará ações contra alcoolismo, drogas e IST-AIDS nas escolas

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 10:31 horas

Quatis – A prefeitura de Quatis, através do Programa Saúde na Escola realizar atividades preventivas junto aos estudantes de seis unidades de ensino, a partir da próxima segunda-feira (17) até a próxima sexta-feira (21). Serão apresentadas ações educativas contra alcoolismo e drogas ilícitas, e orientações sobre IST-AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

As escolas contempladas pelo programa serão: Escola Carlos Campos de Faria (17), bairro Falcão; Escola Anésia Alves de Oliveira(18) , no São Joaquim; Escola Maria Helena Rafael De Elias (19), no Centro; Escola Irmã Elisabete Alves (20), na comunidade quilombola de Santana; no e CIEP Municipalizado Marciana Machado De Elias (21), no bairro Nossa Senhora do Rosário.

A programação está sendo organizada por meio de ações integradas entre as secretarias municipais de Saúde e Educação.

Em Quatis, as atividades junto aos estudantes serão alternadas nas escolas municipais pela psicóloga Carolina Cersózimo Guimarães; e as enfermeiras Emilen de Oliveira Rocha Fabri, Bárbara Xavier, Fernanda Araújo e Carla Monteiro de Souza.

– Na quinta-feira (20), transcorrerá no Brasil o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, daí a determinação do Programa Saúde Na Escola em estar ampliando as orientações sobre este tema as infecções sexualmente transmissíveis durante a semana toda – explicou a coordenadora do programa em Quatis, Carolina Cersózimo Guimarães.