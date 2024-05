Quatis inicia vacinação contra a dengue nesta terça-feira

Quatis – A Prefeitura de Quatis inicia nesta terça-feira (28), a vacinação contra a dengue no município. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é reduzir os índices de hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus da dengue. Nesta primeira etapa, o município recebeu 235 doses do imunizante, que serão destinadas à crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. A Secretaria ainda destaca que as maiores taxas de internação na região Sudeste foram identificadas entre este público-alvo.

Para se vacinar, a criança ou o adolescente deve se dirigir até o Núcleo de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (NAISMCA), antiga Casa da Criança, no centro da cidade. A vacinação acontece de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas. O menor deve estar acompanhado do responsável legal e apresentar documentos pessoais como RG, CPF, Cartão do SUS e caderneta de vacinação.

A Divisão de Atenção Básica, da Secretaria de Saúde, explica que o imunizante é uma solução injetável composta por diferentes sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue e o esquema de vacinação é composto por duas doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Ainda é importante ressaltar que a criança ou adolescente que foi diagnosticado com dengue recentemente, deve aguardar, pelo menos, 6 meses para receber o imunizante.