Quatis mantém as ações da barreira sanitária no final de semana

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 16:35 horas

Quatis- O controle de acesso ao município por meio da Barreira Sanitária será mantida durante este final de semana, véspera do Dia das Mães, em Quatis. A operação, coordenada pela Secretaria de Saúde com o apoio da Guarda Municipal acontece das 8h da manhã e termina às 21h. O objetivo é o de monitorar e orientar a população sobre os cuidados na prevenção contra o novo coronavírus. Com isso, placas de veículos de outros municípios não terão permissão para entrar na cidade.

Os passageiros de veículos permitidos a entrar na cidade passarão pela aferição da temperatura corporal que será feita pelos profissionais de saúde. Também será reforçada a necessidade da utilização das máscaras a todo momento que estiver em locais públicos, além de evitar aglomerações, como medidas de proteção individual.

– Na abordagem, se a aferição da temperatura sinalizar estágio febril da pessoa, os profissionais de saúde orientarão o morador a permanecer de máscara. É anotado o endereço e contato telefônico e essa pessoa passa a entrar em quarentena, sendo monitorado pela Secretaria de Saúde por meio telefônico ou presencial – explicou o prefeito Bruno de Souza (MDB).

O controle de acesso através da barreira sanitária teve início em Quatis no início do mês de abril por meio de um decreto municipal. Ao todo, a interdição abrange 7 (sete) acessos à cidade: 1) RJ 143 – altura do viaduto da CBPO (Trevo Amparo/São Joaquim; 2) Saída 298 – altura da Ponte Francisco Fonseca (Divisa Quatis/Porto Real); 3) Saída 298 – altura da divisa Quatis/Resende; 4) Estrada Quatis-Vista Alegre (altura da divisa Quatis/Barra Mansa); 5) RJ 159 – altura do Pórtico Municipal (Acesso a Av. Roberto Silveira); 6) Saída na altura da Ponte Patriarca (no distrito de Ribeirão de São Joaquim ligando São Bento/Amparo) e Saída na altura da Ponte Maribondo (Amparo BM x Distrito de Ribeirão de São Joaquim).

Com essas interdições, os dois únicos acessos a Quatis permitidos serão pelo Pórtico Municipal (Av. Euclides A. Guimarães Cotia) e pela RJ-159 (altura da Ponte sobre o Rio Preto, divisa RJ/MG) que terão a circulação controlada por agentes da Guarda Municipal.