Quatis oferece cadastramento para transporte de estudantes até a próxima sexta-feira

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 08:32 horas

Quem estuda ensino técnico e nível superior fora do município pode se cadastrar e recadastrar até às 17h, do dia 17 deste mês

Quatis – A prefeitura de Quatis está oferecendo o cadastramento e recadastramento de estudantes beneficiados pelo “Programa Municipal Geração do Amanhã” até a próxima sexta-feira (17). O programa atende alunos que residem em Quatis, mas matriculados em cursos técnicos e nível superior disponibilizados em outros municípios da região Sul Fluminense.

O cadastramento e recadastramento poderão ser realizados de 8h ás 17h, na Secretaria de Trabalho e Renda, localizada no segundo andar do Centro Administrativo XXV de Novembro.

Interessados em realizar os cadastros devem portar os seguintes documentos:

– Ficha de inscrição, com assinatura igual ao RG;

– Cópia de documento de identificação oficial com fotografia e do CPF do candidato;

– Duas fotos 3×4;

– Cópia dos seis últimos comprovantes de renda dos membros da família;

– Cópia de comprovante de residência, sendo de energia elétrica ou água. No caso de residir em imóvel alugado, apresentar cópia do contrato ou do recibo mensal de pagamento;

– No caso das pessoas com deficiência, apresentar laudo/atestado médico, indicando o CID (Código de Identificação de Doenças);

– Comprovante de matrícula no curso declarado, comprovada através de atestado do estabelecimento de ensino ou de boletos bancários, devidamente quitados, ou outro documento que o substitua;

– Declaração firmada pelo estudante acerca da veracidade das informações prestadas, com sua ciência sobre as penalidades criminais em caso de falsidade;

– Comprovante do ProUni (Programa Universidade para Todos) ou financiamento do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), caso houver;

– Comprovante de que é integrante do cadastro único para programas sociais do Governo Federal (Cad Único), caso faça parte de alguns destes programas;

– Calendário escolar referente à instituição de ensino do matriculado, atualizado semestralmente;

– Quadro de horário da instituição de ensino, contendo as seguintes informações: curso, série, turma, turno, horário e duração do curso.