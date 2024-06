Quatis participa do Fórum Regional do Turismo Fluminense

Quatis – O município de Quatis marcou presença na 2ª edição do Fórum Regional de Turismo – Edição Costa Verde, que aconteceu nesta terça-feira (18), em Paraty (RJ). O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), por meio da TurisRio.

O objetivo foi reunir debates para discutir e fomentar o turismo das regiões do estado do Rio. Nesta edição, o destaque foi para a região da Costa Verde, que engloba 4 cidades litorâneas, como Paraty, que foi a cidade anfitriã, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí.

A programação contou com diversos atrativos e apresentações culturais e turísticas sobre a região da Costa Verde, que tem como seu principal destaque turístico as belas praias e ilhas. Na ocasião, o município de Quatis foi representado pelo secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Thiago Salles.

“Pude prestigiar mais um Fórum de Turismo, no qual observei as linhas turísticas que eles trabalham, para que possamos agregar e fomentar o turismo do nosso município, onde o nosso forte é o turismo rural.” – comenta Thiago.

O Fórum Regional de Turismo Edição Costa Verde também contou com outras autoridades, como o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; o coordenador do Artesanato da Secretaria de Turismo, Marcelo Vasconcelos; além do vice-presidente da TurisRio, Pablo Kling.