Quatis prepara segundo lote de auxílio-alimentação para famílias carentes

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 15:18 horas

Quatis- O segundo lote do benefício do auxílio-alimentação no valor de R$ 120 está sendo finalizado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A entrega do primeiro lote foi encerrada na última quarta-feira, dia 27, e beneficiou 540 famílias consideradas em situação de vulnerabilidade no município, provocado pela pandemia do novo coronavírus. O cartão garante aos beneficiários a compra de alimentos nos estabelecimentos credenciados pela Prefeitura dentro do município.

– Ainda estamos definindo o número exato de benefícios a serem concedidos nesse segundo lote. Assim que o processo administrativo estiver concluído e a data de início da entrega do benefício for definida, daremos ampla divulgação à população, em especial, ao público-alvo deste benefício – explicou a secretária da pasta, Rosana do Bem, informando ainda que, na próxima semana, realizará a entrega de 130 cartões do auxílio-alimentação para famílias que moram na zona rural do município.

Benefício garantido por Lei Municipal

O auxílio-alimentação concedido às famílias carentes no município é garantido pela Lei Municipal Nº 812/2013. Para ter direito ao benefício, o requerente precisa atender critérios que são conferidas por meio de uma entrevista realizada por técnicos da secretaria.

Entre as informações a serem coletadas estão dados pessoais e sociais e a composição familiar do requerente. No caso de atender aos critérios, ele é encaminhado ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) que atende o seu bairro para assinar o Termo de Responsabilidade e retirada do cartão.

Caso o solicitante não atenda aos critérios, mas alegar a necessidade do benefício, os seus dados também serão encaminhados ao Cras de referência para que se agende uma visita domiciliar.

De posse do cartão, o beneficiado poderá realizar suas compras em quatro estabelecimentos comerciais credenciadas pela Secretaria. Após o uso de todo o crédito, o cartão é retido pelo estabelecimento credenciado e devolvido a secretaria para que seja realizada uma nova recarga e entregue novamente ao titular.