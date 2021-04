Quatis promove 8° drive-thru de vacinação contra Covid-19

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 15:34 horas

Quatis – Nesta segunda-feira (12), a prefeitura de Quatis através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu o 8º drive-thru de Vacinação contra a Covid-19, na Praça da Matriz, das 9h às 14h. A vacinação foi destinada a idosos a partir de 68 anos.

A equipe que atuou no drive-thru é composta pela Equipe de Imunização do município que vem atuando desde o início da Campanha cumprindo o Plano de Vacinação do Ministério da Saúde de acordo com as doses que chegam ao município. A ação foi acompanhada pela Secretária de Saúde, Cláudia de Sá Xavier Monteiro.

Caso o idoso ou profissionais da saúde que ainda não tenham sido vacinados, devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 3353-2624 ou com a Unidade de Saúde do seu bairro para registrar a solicitação.