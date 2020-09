Quatis realiza quarta entrega de kits de merenda escolar para 564 famílias

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 15:36 horas

Quatis – A Secretaria Municipal de Educação de Quatis iniciou a quarta etapa de distribuição dos kits de merenda escolar para 564 famílias de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, nesta quinta-feira (03). A medida faz parte de uma série de ações adotadas pela administração municipal durante a pandemia do novo coronavírus.

A previsão é de que todos os kits sejam entregues às famílias em suas residências até o dia 11 deste mês. Neste lote, estão reunidos produtos alimentícios que comporiam a merenda escolar a ser distribuído nas escolas nos meses de julho, agosto e setembro.

As 564 famílias que estão sendo atendidas seguem os seguintes critérios estabelecidos pela secretaria em conjunto com a Rede de Apoio ao Aluno, composto por representantes das escolas, assistentes sociais e representantes do Conselho Tutelar do município: famílias com mais de 01 filho matriculado na rede (06 a 10 anos); famílias com mais de 01 filho matriculado na rede (11 a 17 anos); famílias com apenas 01 filho matriculado na rede (0 a 5 anos); famílias com apenas 01 filho matriculado na rede (06 a 10 anos).

– Gostaríamos de deixar claro que todos os alunos serão atendidos, mas de forma gradual, conforme a disponibilização dos kits – esclarece a secretária de Educação do município, Patrícia Vidal.

Para mais esclarecimentos, sobre o processo de recebimento dos kits podem ser obtidos ligando para a Secretaria Municipal de Educação, através dos telefones 3353-2918, no horário de 9 às 15 horas.