Quatis realizará terceira edição da Feirarte

A Feira terá como atração musical o “Pagode do Betinho Brooney”. A diversão na praça também fica garantida para o público infantil com brinquedos infláveis e o parquinho da praça local.

O evento é voltado para fomentar o turismo local e valorizar o comércio empreendedor, contará com barracas de feirantes com vendas em gastronomia e artesanato são os destaques do evento.

